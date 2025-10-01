Домашние птицы массово гибнут по неизвестной причине в Павлодарской области

Сразу в четырех регионах Павлодарской области зафиксировали массовую гибель домашних птиц. Причины случившегося ветеринарные службы пока не установили, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает агентство, падеж наблюдается в Теренкольском, Железинском, Шарбактинском и Актогайском районах. Местные говорят, что умирают гуси, утки и куры. Они внезапно падают замертво, при этом пряча голову под крыло. Такую ситуацию в области наблюдают с начала сентября.

Факт гибели птиц подтвердили в областном управлении ветеринарии. Однако выявить источник и природу заболевания на данный момент не удалось. Поэтому специалисты пока не могут приступить к проведению дезинфекционных мероприятий.

"В прошлую пятницу в регион прибыли специалисты из Референтного центра по ветеринарии. Они также взяли пробы у диких птиц для проведения лабораторных исследований. Однако на сегодня результаты еще не поступили", - рассказал начальник отдела областного управления ветеринарии Галым Бейсенов.

Отмечается, что по области общее количество погибших птиц достигло 1,5 тысячи.

Напомним, в июле стало известно, что на территории ГРП "Акжайык" в квартале №61 в ходе мониторингового наблюдения были обнаружены тела мертвых птиц. Позже специалисты рассказали о результатах исследования, связанного с массовой гибелью птиц на острове Шалыга. А в апреле больше десятка туш мертвых птиц обнаружили туристы на берегу Каспийского моря в Актау. Но экологи говорили, что массовой гибели пернатых нет. Ранее также в Актау в районе одного из городских пляжей отдыхающие наткнулись на множество мертвых птиц. Горожане были возмущены состоянием пляжа и обеспокоены гибелью птиц.

