"Проблема усугубляется": сельчане пожаловались на зловонный водоем в Мангистауской области

Жители поселка Акжелкен пожаловались в Департамент экологии по Мангистауской области на несанкционированные свалки и загрязненный канал, передает Lada.kz.

Издание сообщает, что жалобы на санитарное состояние поселка Акжелкен жители высказали руководителю Департамента экологии по Мангистауской области Армату Жусипкалиеву во время личного приема граждан.

Так, один из местных сообщил, что на окраине населенного пункта регулярно появляется несанкционированная свалка. Мусор не вывозится вовремя, отходы накапливаются и портят внешний облик Акжелкена. Особенно остро стоит вопрос в летний период, когда свалка становится источником неприятного запаха и угрозой санитарной безопасности.

Не менее тревожная ситуация сложилась с дренажным каналом, проходящим через центр поселка, говорят сельчане. Его загрязнение приводит к застою воды и распространению зловония. Жители отмечают, что канал давно не чистился, а проблема усугубляется с каждым годом. В результате, возникают риски подтоплений и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

По итогам приема глава департамента экологии поручил активизировать рейдовые мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей, выбрасывающих отходы в неустановленных местах. Кроме того, даны указания организовать очистку дренажного канала и взять эту работу на постоянный контроль.

Напомним, ранее жители нескольких сел в Туркестанской области пожаловались на удушливый запах и болезни от расположенного в регионе скотомогильника, и просят его перенести. Также мы писали, что вблизи села в СКО планируется строительство мусорного полигона. Его еще не подготовили, но туда уже везут бытовые отходы. Местные жители выступают против предприятия. Говорят, уже ощущается жуткое зловонье.

