"Воздержаться от поездок": к алматинцам обратились из-за дождей

В Алматы в ближайшее время возможны обильные осадки. В связи с этим, для предупреждения подтоплений, в городе дежурят более 2 тысяч коммунальщиков, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, дождь, который начался сегодня с 9 утра, продолжится с перерывами и до ночи 2 октября. РГП "Казгидромет" обещает осадки с общей высотой до 17 мм. После 20:00 в городе возможен мокрый снег.

"В целях предупреждения и ликвидации возможных подтоплений в Алматы организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб в усиленном режиме. Задействовано 117 единиц спецтехники, 74 мотопомпы, 14 ассенизаторских машин, в том числе 7 в местах возможных подтоплений, работает 81 оперативная бригада, включающая 421 дорожного рабочего, оснащенная мотопомпами и шанцевым инструментом, заготовлено 2 310 мешкотаров", - рассказали в акимате.

Власти также добавили, что в Службе спасения города Алматы к выезду готовы 1 ассенизаторская машина, 15 мотопомп, 51 человек личного состава, в Департаменте по ЧС - 58 единиц спецтехники, 240 сотрудников.

Отмечается, что в дневное время в городе задействовано 387 единиц спецтехники и 1 808 дорожных рабочих, в ночной период - 153 техники и 301 работников.

"Жителям города рекомендуется соблюдать осторожность и воздержаться от поездок в горную местность в ночное время и ранние утренние часы", - обратились к алматинцам в акимате.

Напомним, сегодня в Алматы образовались 10-балльные пробки. Жители города отмечают, что всему виной дождь, большое количество ДТП и ремонтные работы. Мы также писали, что на Медеу в горах Алматы выпал снег - в городе тем временем всего 9 градусов тепла. Казахстанцы делятся в Сети мнениями о погоде.

