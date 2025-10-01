Движение ограничат в одном из районов Алматы из-за строительства водопровода

Со 2 октября в Медеуском районе Алматы ограничат движение из-за строительства магистральной водопроводной сети, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление энергетики и водоснабжения.

Как сообщает ведомство, с 2 по 7 октября на участке ул. Алдар Косе (круговое движение над проспектом Сейфуллина) будет частично ограничено движение автотранспорта.

Проект предусматривает строительство магистральной водопроводной сети для жителей Медеуского района. Объезд участка будет организован: с западной стороны - через пр. Сейфуллина, и с южной стороны - через ул. Алдар Косе.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

Кроме того, с 6 по 26 октября временные ограничения также будут действовать на участке ул. Жамакаева между пр. аль-Фараби и ул. Алдар Косе. Здесь также выполняются работы по прокладке водопроводных сетей.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

Напомним, мы также писали, что в Наурызбайском районе Алматы запланировано обновить 47,1 км дорог на 35 улицах, работы завершатся до 15 октября.

Добавим, недавно заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, когда откроют для движения улицу Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, которую "пробивают" более 5 лет. До этого аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева также ответил на вопрос, когда завершится многолетняя пробивка проспекта Абая.

