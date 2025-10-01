"Покупают квартиры, машины, путешествуют": Амрин прокомментировал критику его высказываний о казахстанцах
Опубликовано:
Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сегодня в кулуарах мажилиса ответил на критику казахстанцев в его адрес, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что в народе раскритиковали его слова о том, что казахстанцы не бедствуют.
"Вы говорили, что люди покупают квартиры, машины, путешествуют. Вы до сих пор считаете, что казахстанцы в своем большинстве действительно состоятельные и на них не сказывается рост инфляции и обесценивание тенге?" - поинтересовались они.
В ответ Азамат Амрин заявил, что посыл его пояснения не был донесен до конца до людей.
"Вторую часть этого выступления почему-то никто не комментирует. Я говорил, что, безусловно, есть категория людей, которая нуждается в соцпомощи. Сейчас вы видите это из отчетности - ежегодно у нас АСП индексируется, пенсии, соцпомощь, категории. Тем, кто действительно нуждается, государство помогает", - отметил он.
Напомним, в Казахстане запустили пилотный проект по поддержке населения. Граждан будут делить на 6 категорий и выявлять тех, кому действительно нужна помощь. Как это будет работать, читайте в нашем материале.
Также напомним, Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил о росте числа социально-уязвимых граждан в Астане, а также о необходимости унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента, отметив, что "основная цель была поставлена - изжить, искоренить социальное иждивенчество и мошенничество".
Позже на заседании правительства премьер-министр заявил, что в Казахстане надо исключить сомнительные льготы и выплаты и создать единый стандарт мер соцподдержки.
