"Создать условия для учителей": Токаев поручил правительству освободить педагогов от рутины
Опубликовано:
На заседании Совета безопасности по вопросам искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев поручил создать цифровой профиль обучающихся и нагрузки учителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Важным приоритетом президент назвал создание цифровых профилей обучающихся.
"Они будут фиксировать академическую успеваемость, сильные стороны и достижения, помогая оптимизировать университетские программы и сократить время обучения. Более того, на основе цифрового профиля ИИ может построить систему профориентации. Учащимся следует предлагать траектории обучения, факультативные курсы и проекты, соответствующие их способностям и потенциалу. Это поможет заранее выявить будущих инженеров, исследователей, врачей, учителей и предпринимателей, что даст возможность каждому реализовать свой потенциал и найти достойное место в жизни.
Поручаю правительству создать национальную систему цифровых профилей учащихся, интегрированную с новым Университетом искусственного интеллекта", - заявил глава государства.
Президент указал на важность применения искусственного интеллекта с целью автоматизации рутинных задач педагогов.
"Алгоритмы способны генерировать индивидуальные задания и подготовительные тесты, проверять ответы, ускоряя обратную связь с учащимися. Такое технологическое решение существенно облегчает работу учителей, позволяя им сосредоточиться на главном - наставничестве.
Однако важно помнить: никакие технологии не заменят эмпатию и направляющую роль учителя. Человеческая связь между педагогом и учеником должна оставаться основой образования. Поэтому при внедрении ИИ в образовательный процесс правительство должно руководствоваться принципом максимального освобождения от рутинной нагрузки, а также создавать условия для учителей", - добавил глава государства.
Ранее Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, согласно которому в стране появилось министерство ИИ.
А в начале сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу, заявил о необходимости повсеместного внедрения ИИ в Казахстане.
Также сегодня на первом заседании Совета по развитию ИИ Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специализированный исследовательский университет в области ИИ.
Кроме того, он отметил важность учета рисков внедрения искусственного интеллекта в сферу образования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2292495-nacionalnuyu-sistemu-cifrovyh-profiley-uchashchihsya-sozdadut-v-kazahstane/
