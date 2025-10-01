"Создать условия для учителей": Токаев поручил правительству освободить педагогов от рутины

На заседании Совета безопасности по вопросам искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев поручил создать цифровой профиль обучающихся и нагрузки учителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Важным приоритетом президент назвал создание цифровых профилей обучающихся.

"Они будут фиксировать академическую успеваемость, сильные стороны и достижения, помогая оптимизировать университетские программы и сократить время обучения. Более того, на основе цифрового профиля ИИ может построить систему профориентации. Учащимся следует предлагать траектории обучения, факультативные курсы и проекты, соответствующие их способностям и потенциалу. Это поможет заранее выявить будущих инженеров, исследователей, врачей, учителей и предпринимателей, что даст возможность каждому реализовать свой потенциал и найти достойное место в жизни.

Поручаю правительству создать национальную систему цифровых профилей учащихся, интегрированную с новым Университетом искусственного интеллекта", - заявил глава государства.

Президент указал на важность применения искусственного интеллекта с целью автоматизации рутинных задач педагогов.

"Алгоритмы способны генерировать индивидуальные задания и подготовительные тесты, проверять ответы, ускоряя обратную связь с учащимися. Такое технологическое решение существенно облегчает работу учителей, позволяя им сосредоточиться на главном - наставничестве.

Однако важно помнить: никакие технологии не заменят эмпатию и направляющую роль учителя. Человеческая связь между педагогом и учеником должна оставаться основой образования. Поэтому при внедрении ИИ в образовательный процесс правительство должно руководствоваться принципом максимального освобождения от рутинной нагрузки, а также создавать условия для учителей", - добавил глава государства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.