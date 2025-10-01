jitsu gif
    Алёна Бутенко
    Алёна Бутенко
    Журналист
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Бывший сотрудник

    Возвращать астанчанам деньги за парковку потребовал депутат

    Опубликовано:

    Знак парковки для авто
    Парковка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

    На заседании мажилиса депутат Асылбек Нуралин заявил, что астанчанам нужно возвращать деньги за неиспользованное время парковки, передает корреспондент NUR.KZ.

    Депутат сообщил, что в последнее время многие астанчане жалуются на условия парковки.

    "Постановлением акимата от 2016 года установлена минимальная оплата парковки в размере одного часа. В феврале 2025 года был инициирован процесс расторжения договора с ТОО "Парковочное пространство Астаны" и объявлено о создании государственной компании.

    Тем не менее, система продолжает функционировать по прежним правилам, и для автомобилистов изменений не произошло", - заявил Асылбек Нуралин.

    Он отметил следующие проблемы:

    • обязательная оплата за один час даже при кратковременной остановке, без возврата средств за неиспользованное время (хотя ранее такая возможность предусматривалась);
    • разнобой тарифов по зонам и отсутствие единой системы оплаты;
    • штраф в размере 5 тысяч тенге в аэропорту Астаны за превышение 15-минутного бесплатного лимита.

    Депутат предложил возвращать астанчанам деньги.

    "Предлагаем:

    1. Внедрить стационарные системы фото- и видеофиксации с функцией распознавания номерных знаков и автоматическим возвратом средств за неиспользованное время.

    2. Обеспечить полную финансовую прозрачность поступлений от парковочных сборов и штрафов.

    3. Доработать существующее мобильное приложение, добавив в него функции возврата средств за неиспользованное время и интеграцию с системами фото- и видеофиксации", - заявил он.

    Напомним, в феврале этого года антимонопольный орган вынес предписание Управлению транспорта акимата Астаны о необходимости расторжения договора ГЧП с ТОО "Парковочное пространство Астаны".

    Также напомним, осенью 2023 года в Астане в выходные и праздничные дни парковки стали платными. При этом горожанам, проживающим рядом, разрешили пользоваться ими бесплатно.

    Мы также писали, что в Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей. Кому доступна такая услуга - мы писали здесь.

