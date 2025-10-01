Возвращать астанчанам деньги за парковку потребовал депутат

На заседании мажилиса депутат Асылбек Нуралин заявил, что астанчанам нужно возвращать деньги за неиспользованное время парковки, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сообщил, что в последнее время многие астанчане жалуются на условия парковки.

"Постановлением акимата от 2016 года установлена минимальная оплата парковки в размере одного часа. В феврале 2025 года был инициирован процесс расторжения договора с ТОО "Парковочное пространство Астаны" и объявлено о создании государственной компании.

Тем не менее, система продолжает функционировать по прежним правилам, и для автомобилистов изменений не произошло", - заявил Асылбек Нуралин.

Он отметил следующие проблемы:

обязательная оплата за один час даже при кратковременной остановке, без возврата средств за неиспользованное время (хотя ранее такая возможность предусматривалась);

разнобой тарифов по зонам и отсутствие единой системы оплаты;

штраф в размере 5 тысяч тенге в аэропорту Астаны за превышение 15-минутного бесплатного лимита.

Депутат предложил возвращать астанчанам деньги.

"Предлагаем:

1. Внедрить стационарные системы фото- и видеофиксации с функцией распознавания номерных знаков и автоматическим возвратом средств за неиспользованное время.

2. Обеспечить полную финансовую прозрачность поступлений от парковочных сборов и штрафов.

3. Доработать существующее мобильное приложение, добавив в него функции возврата средств за неиспользованное время и интеграцию с системами фото- и видеофиксации", - заявил он.

Напомним, в феврале этого года антимонопольный орган вынес предписание Управлению транспорта акимата Астаны о необходимости расторжения договора ГЧП с ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Также напомним, осенью 2023 года в Астане в выходные и праздничные дни парковки стали платными. При этом горожанам, проживающим рядом, разрешили пользоваться ими бесплатно. Мы также писали, что в Астане в границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей. Кому доступна такая услуга - мы писали здесь.

