Аким нашел ценного сотрудника в соцсетях и предложил ему переехать в ВКО

В Восточно-Казахстанской области аким района Самар Серик Женисов пригласил молодого специалиста, выпускника медуниверситета, врача-эндокринолога работать в село, передает NUR.KZ.

Как отметил аким на своей странице в Instagram, сегодня соцсети стали реальным инструментом для важных дел.

"В Threads я увидел пост эндокринолога Жалгаса Токсеитулы, который хотел переехать в ВКО. Он спрашивал у подписчиков, куда лучше, и я, как аким района, сразу пригласил его в Самар", - рассказал Серик Женисов.

Аким отметил, что Жалгас - выпускник медуниверситета в Семее. Вместе с семьей он переехал в район Самар из Павлодара.

"Мы рады приезду таких молодых специалистов и будем дальше поддерживать их. В этом году аким области Нурымбет Сактаганов выделил 150 млн тенге на приобретение служебного жилья", - сообщил Серик Женисов.

Ранее мы рассказывали, какие должности чаще выбирают молодые специалисты и с какими трудностями они сталкиваются при поиске работы. Отметим, что на сегодня в Алматы проживает около 700 тысяч молодых людей, из них более половины имеют работу, но молодым соискателям часто не хватает рабочих мест. В Казахстане действует программа "Молодежная практика". Ее участники не только находят работу, но и обучаются. В среднем молодым специалистам платят по 109,5 тыс. тенге. Ее участниками могут стать безработные выпускники организаций образования не старше 35 лет с целью приобретения первоначального опыта работы.

