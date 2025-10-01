Полиция Алматы усилит борьбу с фиктивными техосмотрами

Полиция Алматы усиливает борьбу с фактами формального и недостоверного проведения техосмотра транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как заявили в ведомстве, в рамках надзора за дорожным движением зафиксированы случаи, вызывающие обеспокоенность уполномоченных органов в вопросах качества и достоверности проводимых работ, по оценке состояния транспортных средств.

В полиции отметили, что такие факты указывают на необходимость усиления профилактической работы и безусловного соблюдения принципа "Закон и Порядок" на дорогах мегаполиса.

"Безопасность дорожного движения начинается с технически исправного автомобиля. Формальный подход к осмотру неприемлем. Мы действуем в рамках Закона и будем добиваться того, чтобы каждая машина, выезжающая на улицы города, соответствовала требованиям безопасности", - подчеркнул начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

В полиции отмечают, что 2025 год объявлен годом профилактики правонарушений, и особое внимание будет уделено предупреждению нарушений на стадии допуска транспорта к эксплуатации.

Ранее мы писали, что технический осмотр является обязательным для всех зарегистрированных и участвующих в дорожном движении на территории Казахстана автотранспортных средств. Даже иностранные механические транспортные средства и прицепы имеют такую обязанность для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования. Также в Казахстане поднимали вопрос о введении большого штрафа за фиктивный техосмотр.

