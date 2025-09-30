"Новорожденный пропал в роддоме": полиция обратилась к жителям Астаны после постов в Сети

Сегодня в Сети появились сообщения о том, что в одном из родильных домов Астаны пропал новорожденный. В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали информацию, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда" опубликовано видео мужчины, который заявил, что в одном из родильных домов столицы якобы не выпускали людей. По его словам, в роддоме якобы пропал новорожденный.

"Приехали на выписку друзей и хотим выйти, все двери заблокированы, никого не выпускают, там кипиш происходит. Пропал ребенок, это просто... Новорожденный ребенок, прикинь!" - заявил мужчина.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там опровергли информацию.

"В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях распространяется информация о якобы пропаже новорожденного в одном из роддомов Астаны. Данный факт не соответствует действительности. Как выяснилось, в медицинском учреждении 12-летний ребенок отказываясь от госпитализации, скрылся из виду. Позже он был найден и передан родителям.

Департамент полиции города Астаны призывает граждан не распространять недостоверные сведения и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность согласно законодательству", - сообщили в ДП.

В июле этого года казахстанка, лежавшая в больнице в Астане, опубликовала пост о потере ребенка беременной соседкой по палате. По ее словам, девушка "истекала кровью, плакала, умоляла о помощи". После в Управлении здравоохранения Акмолинской области, к которой относится больница, где и произошел инцидент, сообщили, что врачи будут подавать иск к опубликовавшей пост девушке.

