    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Смена часового пояса: в суде рассмотрели иск казахстанца о незаконности действий правительства

    Опубликовано:

    Девушка сморит на часы
    Часы. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

    Кассационный суд по гражданским делам встал на сторону правительства и отказал в удовлетворении иска казахстанца о незаконности смены часового пояса в Казахстане, передает NUR.KZ.

    Как сообщили в Telegram-канале, Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел дело по иску казахстанца к правительству о признании незаконными и отмене постановления о применении ко всей территории РК 5-го часового пояса.

    Известно, что решением межрайонного суда по гражданским делам города Астаны, оставленного без изменения апелляционной судебной коллегией по гражданским делам суда города Астаны в удовлетворении иска отказано.

    "Истец заявил о несоответствии смены часового пояса астрономическому времени, отсутствии у ответчика полномочий на принятие таких решений, изменении более половины текста НПА, что влекло издание нового НПА", - сообщили в суде.

    По данным суда, в соответствии с Законом "Об обеспечении единства измерений" разработка основных направлений единой государственной политики в области обеспечения единства измерений отнесена к компетенции правительства.

    Постановлением правительства образован консультативно-совещательный орган — Межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам. Одной из ее функций определено внесение предложений в правительство по установлению и изменению порядка исчисления времени на территории республики.

    "Кассационный суд по гражданским делам согласился с выводами местных судов о том, что принятие оспариваемых постановлений осуществлено правительством в рамках полномочий, предусмотренных ст.69 Конституции РК.

    Кроме того, с момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет, поэтому суд обоснованно применил общий трехгодичный срок исковой давности", - добавили в суде.

    Кроме того, довод об изменении более половины текста НПА не подтвердился и не может служить основанием для признания постановления Правительства незаконным, поскольку процедура его издания ответчиком не нарушена.

    "Основываясь на международном опыте, а также опираясь на научные отчеты ученых "Астрофизического института им. Ф.Г.Фесенкова", "Института генетики и физиологии», "Института географии и водной безопасности", "Института молекулярной биологии и биохимии им.М.А. Айтхожина", "Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии", для 15 регионов РК (включая города Астана, Алматы и Шымкент) в 2024 году установлен 5-й часовой пояс, соответствующий естественным циклам день-ночь, являющийся стандартным часовым поясом максимально приближенным к природному циклу, на большей части территории Республики Казахстан", - отметили в суде.

    Решение суда первой инстанции, постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны оставлено без изменения.

    Напомним, вчера министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Акорды ответил на вопрос о возможности смены часового пояса.

    Еще в январе этого года журналисты поинтересовались, готов ли Шаккалиев признать свою ошибку, если ученые скажут, что переход на единый часовой пояс плохо влияет на казахстанцев.

    "Мы неоднократно заявляли: решение принято. И говорить, что это ошибка - я никогда не скажу", - сказал тогда министр.

    Что касается ВКО, аким области отвечал на жалобы жителей по поводу перевода времени еще в декабре прошлого года - люди говорили, что в регионе рано темнеет. "Вопрос комфорта - понятие относительное ", - высказался Ермек Кошербаев.

    В марте этого года отмечалось, что все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.

