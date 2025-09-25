Движение по одной из улиц в центре Астаны ограничат до конца недели

В Астане продолжаются дорожные работы. Один из участков, который на ремонт перекроют до конца недели, расположен по улице Ш. Калдаякова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Ш. Калдаякова - на участке от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс.

"В связи с этим с 25 по 28 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, участок возле "Хан Шатыра" в Астане перекроют 26 и 28 сентября - здесь будут проводить укладку верхнего слоя дорожного полотна.

