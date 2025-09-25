Движение по одной из улиц в центре Астаны ограничат до конца недели
В Астане продолжаются дорожные работы. Один из участков, который на ремонт перекроют до конца недели, расположен по улице Ш. Калдаякова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В Telegram-канале Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Ш. Калдаякова - на участке от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс.
"В связи с этим с 25 по 28 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Напомним, участок возле "Хан Шатыра" в Астане перекроют 26 и 28 сентября - здесь будут проводить укладку верхнего слоя дорожного полотна.
Также в столице по 26 сентября частично перекрыто движение по ул. Ч. Айтматова на участке от шоссе Коргалжын до ул. Ш. Косшыгулулы.
Еще в Астане по 27 сентября ограничено движение по проспекту Улы Дала от ул. Ч. Айтматова до улицы Толе би, а также на участке ул. Герцена.
До 30 сентября частично ограничено движение по ул. Сыганак на пересечении с проспектом Мангилик Ел, по 25 сентября ограничено движение по мосту Арыс из-за работ по ремонту деформационного шва.
Также в Астане перекрыт подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября.
Кроме того, водителей предупредили об ограничениях на одном из выездов из Астаны - по 2 октября движение автотранспортных средств будет частично перекрыто по трассе Астана - Караганда на участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135.
