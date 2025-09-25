jitsu gif
    Дети перелезают через забор, чтобы выйти из школы в Актау

    Опубликовано:

    Школьники лезут через забор
    Дети перелезают через забор. Кадр из видео: lada.kz

    Родители учеников школы №10 в Актау пожаловались на неудобства, вызванные закрытием двух из трех входов. Некоторые школьники перелезают через забор, чтобы сократить путь домой, передает Lada.kz.

    По словам родителей, теперь доступ на территорию школы №10 в 11 микрорайоне возможен только через центральные ворота со стороны дома №33. Два других выхода, ведущие к домам №17 и №14, закрыты.

    Это вызывает недовольство не только родителей, но и детей - путь к школе и обратно домой занимает больше времени.

    "Детям приходится делать большой крюк. Многие просто не выдерживают и перелезают через забор, подвергая себя опасности. Мы видели, как младшие школьники, нагруженные рюкзаками, пытаются перелезть через ограждение. Это тревожно", - рассказала мама одного из учеников.

    В ДЧС Мангистауской области напомнили, что по Правилам пожарной безопасности двери и калитки, находящиеся на путях эвакуации, должны свободно открываться изнутри без ключа и без дополнительных действий.

    Это необходимо для того, чтобы в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации все ученики и сотрудники могли быстро и безопасно покинуть здание и территорию школы.

    "Запирать такие двери на замки или цепи категорически запрещено. Вместо этого должны использоваться специальные устройства ("антипаника" и др.), позволяющие закрывать двери снаружи для посторонних, но при этом обеспечивать свободный выход изнутри", - уточнили в ДЧС.

    В городском отделе образования отметили, что решение о закрытии дополнительных входов было принято в целях обеспечения безопасности учащихся и усиления контроля за входом и выходом посторонних лиц. По предоставленной информации, центральный вход со стороны дома №33 продолжает работать в штатном режиме.

    "Школа относится к объектам, уязвимым в террористическом отношении, поэтому закрытие боковых входов необходимо для предотвращения проникновения посторонних лиц и контроля за передвижением учеников", - пояснили в ведомстве.

    Там добавили, что данное решение предварительно обсуждалось на общешкольном родительском собрании и согласовано с родительским комитетом и попечительским советом. 

    В отделе образования подчеркнули, что согласно Закону "Об образовании" и Типовым правилам деятельности средних школ, образовательная организация обязана обеспечить безопасность учащихся. Контроль доступа на территорию школы - часть этой обязанности.

    "Закрытие всех ворот, кроме центрального входа, мера, направленная на минимизацию рисков: проникновения посторонних, нарушения порядка при эвакуации, угрозы здоровью и жизни детей. Пожарные и внутренние эвакуационные выходы здания остаются свободными в соответствии с нормативами.

    Однако ворота и ограждения территории не являются таковыми по пожарным нормативам; их открытость не регламентирована, как "внутренний эвакуационный выход", и они не должны быть открыты ради удобства, если это ставит под угрозу безопасность", - сообщили в отделе.

    Таким образом, ситуация остается спорной: родители продолжают выражать недовольство, а специалисты настаивают, что безопасность не может достигаться за счет нарушения других норм.

    Ранее в Астане родители учащихся школы-лицея №15 опубликовали в Сети обращение к Министерству просвещения, заявив о перегруженности расписания детей. Их поддержали казахстанцы, подчеркивая, что школьники возвращаются домой слишком поздно, в условиях, когда уже рано темнеет. Управление образования города прокомментировало ситуацию.

    В Алматы родители учеников гимназии №65 возмутились состоянием столовой в школе. Они пожаловались на посуду с плесенью и общую антисанитарию. Родители обратились к прокуратуре Бостандыкского района и санитарной службе с просьбой провести проверку.

