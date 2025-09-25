13 казахстанцам запретили ехать за рулем и отправили отдыхать (видео)

В области Жетісу прошел рейд против сонных водителей. 13 человек остановили на трассе и запретили им продолжать движение до полного отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Алакольском районе сотрудники полиции совместно с областным батальоном патрульной полиции провели профилактический рейд на трассе республиканского значения.

Целью мероприятия было предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Особое внимание уделялось водителям, которые после длительной дороги проявляли признаки усталости или сонливости.

Таким автомобилистам запрещали продолжать движение, рекомендовав остановиться, отдохнуть и восстановить силы. Полицейские предлагали горячий чай и проводили профилактические беседы.

"Своевременная остановка уставшего водителя - это реальный шанс сохранить человеческие жизни. Ведь даже несколько секунд сна за рулем могут привести к трагедии", - заявили в ведомстве.

В ходе рейда на трассе Усть-Каменогорск - Талдыкорган остановили 13 автомобилей. Водителям временно запретили дальнейшее движение до полного отдыха.

"Автомобилисты положительно восприняли инициативу и поблагодарили полицейских за заботу о безопасности", - отметили в МВД.

Ранее в Карагандинской области сотрудники департамента полиции провели рейд против сонных водителей на автодорогах республиканского значения. На трассе Караганда - Балхаш остановили 15 автомобилей. Их водителям временно запретили продолжать движение и рекомендовали отдохнуть. Полиция Астаны начала останавливать шумные автомобили и мотоциклы - с установленными прямоточными глушителями и другими изменениями конструкции. Все транспортные средства, не соответствующие требованиям, водворили на специальную стоянку.

