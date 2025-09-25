jitsu gif
    Айгерим Аскарова
    Айгерим Аскарова
    Журналист
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    "Штрафы неэффективны": ужесточить ответственность владельцев ночных клубов предлагает депутат

    Опубликовано:

    Люди танцуют в клубе
    Ночной клуб. Иллюстративное фото: Flashpop / Getty Images

    Сенатор Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании палаты рассказала о нарушениях порядка в ночных клубах и барах страны и предложила новые меры борьбы с ними, передает корреспондент NUR.KZ.

    Бибигуль Жексенбай отметила, что трагические события последних дней показывают, что в ночных клубах, барах и развлекательных центрах вопросы безопасности до конца не решены.

    "С января по август 2025 года по республике по нарушениям общественного порядка в ТРЦ в полицию поступило 45 992 жалобы. По Астане - 11 569 жалоб, из них на работу баров и ночных клубов - 2 718, ресторанов - 2269, кафе - 6 582.

    По Алматы - более 11 тыс., в Шымкенте - 5 600 жалоб было зарегистрировано. Недавно в Астане в одном из ночных клубов погиб 19-ти летний парень и это вызвало общественный резонанс", - сказала депутат.

    И нарушения общественного порядка, по ее словам, происходят, несмотря на многочисленные штрафы и административные предупреждения в адрес владельцев заведений.

    "Общественный порядок и безопасность системно нарушаются. Для хозяев этих заведений штрафы неэффективны. В Германии лицензии ночных клубов каждый год обновляются и, если нарушаются правила безопасности, лицензия отзывается, а в Сингапуре в ночных клубах есть видеокамеры, доступные в полиции в онлайн-режиме. Если там происходит шум и нарушение закона, то такие заведения надолго закрываются. А в ОАЭ клубы должны иметь лицензию на продажу алкоголя", - подчеркнула она.

    В этой связи она предлагает пересмотреть порядок лицензирования ночных клубов и баров, ввести обязательные стандарты безопасности и дать полиции доступ в онлайн-режиме к камерам видеонаблюдения, как в Сингапуре.

    "Предлагаем также установить личную ответственность владельцев заведений за жизнь, здоровье и безопасность посетителей", - отметила Бибигуль Жексенбай.

    Также она считает, что нужен единый перечень ночных клубов и баров с доступной информацией о количестве зафиксированных там нарушений.

    Напомним, в начале месяца трагедия произошла в одном из ночных клубов столицы - конфликт между посетителями перерос в смертельную драку. Как сообщили в полиции, в ходе инцидента подозреваемый нанес ножевое ранение, в результате чего 19-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм.

    Затем в Сети распространилось видео, по словам источников, опубликованное сестрой погибшего. Как сообщается, она заявила, что в момент нападения в заведении находились охрана, администраторы и сотрудники полиции, однако никто не вмешался.

    Позже в департаменте полиции отреагировали на сообщения о якобы бездействии сотрудников. Там отметили, что на момент начала драки полицейские не находились внутри клуба - ближайший наряд обеспечивал порядок на прилегающей территории.

