    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Бывший сотрудник

    Астанчанка нашла взрослую дочь через полицию

    Опубликовано:

    Полицейский направляется к патрульной машине
    Полицейский. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

    В Астане женщина, из-за проблем со здоровьем лишенная возможности передвигаться, обратилась в полицию, чтобы найти свою дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в столице сотрудники полиции помогли жительнице города, которая не могла связаться со своей 27-летней дочерью более недели. Женщина из-за проблем со здоровьем не может передвигаться и обратилась за помощью по номеру "102".

    Сотрудники незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В их проведении приняли участие оперуполномоченный Баглан Турсунбай, криминалист  Рахат Жумабаев и следователь Марат Бортан.

    Адрес проживания девушки был оперативно установлен, она найдена и доставлена домой. Полицейские воссоединили ее с матерью. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за помощь, отметив их профессионализм и оперативность.

    В полиции напомнили, что при любых чрезвычайных ситуациях необходимо сразу обращаться по номеру "102". Каждое обращение находится под контролем и не остается без внимания.

    Напомним, ранее в области Жетісу полицейские помогли казахстанке найти сестру, связь с которой она потеряла еще 20 лет назад. Чтобы повидаться с родственницей, женщина приехала из ВКО.

    Также стало известно, что в ЗКО женщина похоронила мертвого младенца, а через 25 лет узнала, что ее дочь жива. Девочку продали американской семье, а найти ее родителей в Казахстане удалось благодаря бирке новорожденной с фамилией роженицы. Недавно мать и дочь впервые встретились в Уральске.

    Еще одна женщина заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Девушку обнаружили спустя четыре года в Алматы, где она работала в одном из заведений общественного питания. В январе 2025 года мать и дочь, которые потеряли друг друга, наконец-то воссоединились.

