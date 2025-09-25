Астанчанка нашла взрослую дочь через полицию

В Астане женщина, из-за проблем со здоровьем лишенная возможности передвигаться, обратилась в полицию, чтобы найти свою дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в столице сотрудники полиции помогли жительнице города, которая не могла связаться со своей 27-летней дочерью более недели. Женщина из-за проблем со здоровьем не может передвигаться и обратилась за помощью по номеру "102".

Сотрудники незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В их проведении приняли участие оперуполномоченный Баглан Турсунбай, криминалист Рахат Жумабаев и следователь Марат Бортан.

Адрес проживания девушки был оперативно установлен, она найдена и доставлена домой. Полицейские воссоединили ее с матерью. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за помощь, отметив их профессионализм и оперативность.

В полиции напомнили, что при любых чрезвычайных ситуациях необходимо сразу обращаться по номеру "102". Каждое обращение находится под контролем и не остается без внимания.

Напомним, ранее в области Жетісу полицейские помогли казахстанке найти сестру, связь с которой она потеряла еще 20 лет назад. Чтобы повидаться с родственницей, женщина приехала из ВКО. Также стало известно, что в ЗКО женщина похоронила мертвого младенца, а через 25 лет узнала, что ее дочь жива. Девочку продали американской семье, а найти ее родителей в Казахстане удалось благодаря бирке новорожденной с фамилией роженицы. Недавно мать и дочь впервые встретились в Уральске. Еще одна женщина заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Девушку обнаружили спустя четыре года в Алматы, где она работала в одном из заведений общественного питания. В январе 2025 года мать и дочь, которые потеряли друг друга, наконец-то воссоединились.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.