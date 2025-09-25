Шприцы и окровавленные тряпки обнаружили на окраине Павлодара: на месте побывали экологи

В промзоне Павлодара жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов. Владельцам территории пообещали устроить внеплановую проверку, передает "31 канал".

Как сообщил телеканал, на окраине города местные выявили разные медицинские отходы, в их числе около сотни мешков со шприцами и системами, а также окровавленные тряпки и использованные инструменты.

Земельный участок осмотрели сотрудники департамента экологии вместе с участковыми. Оказалось, что на этой территории хранит и сжигает медицинские отходы одно из ТОО. Организация предоставила документы, включая экологическое заключение и лицензию на утилизацию опасных отходов.

Как пояснили в областном департаменте экологии, теперь экологи, медики и санитарные врачи вправе внезапно нагрянуть на участок с проверкой. Также компанию проверит СЭС на соответствие требований безопасности при обращении с медицинскими отходами.

"По результатам совместного выезда 23 сентября текущего года принято решение о направлении материалов участковым инспектором полиции в адрес департамента экологии, который будет основанием для назначения внеплановой проверки в отношении ТОО", - сказал государственный экологический инспектор Руслан Темирболатов.

Отмечается, что по результатам будут приняты меры согласно закону.

Тем временем в Караганде жители поселка Курьяновка недавно вновь вышли с протестом против строительства завода по сжиганию медицинских отходов.

А в феврале разорванный пакет с токсичными медицинскими отходами нашли в алматинской роще Баума. Выяснилось, что отходы принадлежат медцентру. Делом занялась полиция.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.