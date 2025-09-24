Участок возле одного из торговых центров перекроют на два дня в Астане

Участок возле "Хан Шатыра" в Астане перекроют 26 и 28 сентября - здесь будут проводить укладку верхнего слоя дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице ЕК-23 на участке от ул. Төле би до ТРЦ Хан Шатыр. В связи с этим 26 и 28 сентября будет полностью перекрыто движение на данном участке", - сообщили в акимате.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Сегодня водителей предупредили об ограничениях на одном из выездов из Астаны - движение автотранспортных средств будет частично перекрыто по трассе Астана - Караганда на участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135.

Также в Астане по 26 сентября частично перекрыто движение по ул. Ч. Айтматова на участке от шоссе Коргалжын до ул. Ш. Косшыгулулы.

Еще в Астане по 27 сентября ограничено движение по проспекту Улы Дала от ул. Ч. Айтматова до улицы Толе би, а также на участке ул. Герцена.

До 30 сентября частично ограничено движение по ул. Сыганак на пересечении с проспектом Мангилик Ел, по 25 сентября ограничено движение по мосту Арыс из-за работ по ремонту деформационного шва.

Также в Астане перекрыт подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.