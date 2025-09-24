jitsu gif
    В Казахстане опровергли публикации СМИ о задержании партии беспилотников на границе с Россией

    Опубликовано:

    Беспилотник
    Беспилотник. Фото: КГД МФ РК

    Комитет госдоходов разъяснил ситуацию с БПЛА и опроверг публикации в российских СМИ о задержании партии беспилотников на границе с РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

    В ведомстве пояснили, что в ряде российских СМИ 22 сентября 2025 года опубликована информация о задержании российскими таможенными органами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при ввозе из Республики Казахстан.

    "По сообщению Комитета государственных доходов, данный факт изложен некорректно и не отражает реальной действительности. На самом деле указанные БПЛА задержаны еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" сотрудниками Пограничной службы КНБ РК при попытке ввоза из Российской Федерации без необходимых документов", - сообщили в комитете.

    В КГД подчеркнули, что в установленном порядке груз передан работникам органов госдоходов для применения мер экспортного контроля.

    Также был направлен запрос в уполномоченный орган, который подтвердил, что БПЛА относятся к специфическим товарам, подлежащим разрешительному порядку ввоза.

    "В связи с этим, материалы направлены в суд, который признал владельца груза виновным согласно КоАП РК и наложил административный штраф. После завершения всех предусмотренных процедур, груз возвращен владельцу с обязательством вывоза обратно в страну отправления", - заявили в ведомстве.

    15 сентября 2025 года указанный товар выдворен в Российскую Федерацию, о чем сопредельная сторона соответствующим образом уведомлена согласно действующему двустороннему порядку, подчеркнули в КГД.

    Отметим, информацию о задержании БПЛА появилась 22 сентября также и на сайте Федеральной таможенной службы РФ. Тогда в ведомстве заявили о начале проверки.

