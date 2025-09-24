Рассекретить личности блогеров-мошенников призвал депутат

Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев призвал усилить ответственность блогеров за незаконное проведение лотереи, передает корреспондент NUR.KZ.

"Некоторые мошенники, инфлюенсеры, использующие возможности соцсетей, создают временные компании, готовят бесполезные видеокурсы и под предлогом их продажи организуют незаконную лотерею. Чтобы массово вовлечь граждан в эти незаконные действия, они разыгрывают квартиры, авто, электронику, смартфону, роскошные коттеджи. К примеру, Дархан Жолшыбеков, имеющий 3 млн подписчиков, незаконно организовал розыгрыш своего роскошного дома стоимостью 300 миллионов тенге и собрал около 1,5 млрд тенге.

К примеру, Алия Байтогаева, владелец аккаунта SuperMamasita, 6,9 млн подписчиков, неоднократно проводила розыгрыши ценных призов и по данным собрала 500 млн тенге. Владелец инстаграм-аккаунтов JustKing31 и Aminaxo, Нурбек Нуртаза и Амина, у которых в общей сложности 13 млн подписчиков, продавали свои роскошные дома через незаконные лотереи", - рассказал депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании мажилиса.

Он отметил, что борьба с незаконными лотереями и онлайн-казино приносит положительные результаты.

"Мы приветствуем публичную и общественную критику отдельных псевдоблогеров, которые обманным путем завлекали пользователей соцсетей в незаконные лотерейные схемы. Тем не менее финансовое мошенничество в этой сфере продолжает расти, особенно среди молодежи. Несмотря на наличие законодательных норм, мошенники используют лазейки в законе, которые позволяют коммерческим организациям проводить розыгрыши для стимулирования продаж.

Этими пользуются мошенники-инфлюенсеры, маскируя лотереи под онлайн-курсы. Так, например, в Астане проходит суд над Ерболатом Жанабыловым, который организовал розыгрыш 10 автомобилей и других призов. Участие в розыгрыше осуществлялось на платной основе. Пользователям необходимо было оплатить 30 тысяч тенге за обучающие курсы.

По предварительным данным, были распроданы более 6 тысяч билетов на сумму 180 млн тенге. Кроме того, уполномоченные органы не имеют полномочий для подсчета доходов, полученных от незаконных лотерей, что делает невозможной конфискацией этих средств", - заявил депутат.

В своем депутатском запросе он попросил правительство ужесточить меры и рассмотреть снижение порога дохода, предусмотренного в статье 214 УК РК для возбуждения уголовного дела против организаторов таких схем.

"Второе - собирать и публиковать в единой сети полную информацию, сколько денег присвоили и как обманывали граждан мошенники, привлеченные к ответственности за организацию незаконных лотерей.

В-третьих, разработать механизмы для повышения прозрачности деятельности образовательных центров и онлайн-школ, чтобы потребители могли легко проверять их репутацию, квалификацию преподавателей и юридическую чистоту.

Четвертое - обязать КГД предоставлять Министерству туризма и спорта по его запросу информацию о размере доходов блогеров, полученного в результате совершения административного или же уголовного правонарушения", - заключил Бейсенбаев.

Напомним, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Токаев предложил повсеместное внедрение ИИ и тотальную цифровизацию, а также анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

Также он заявил о необходимости прописать этические алгоритмы для искусственного интеллекта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.