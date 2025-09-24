jitsu gif
    Рассекретить личности блогеров-мошенников призвал депутат

    Опубликовано:

    Лотерейные шарики лежат на поверхности
    Лотерея. Иллюстративное фото: Pixabay

    Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев призвал усилить ответственность блогеров за незаконное проведение лотереи, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Некоторые мошенники, инфлюенсеры, использующие возможности соцсетей, создают временные компании, готовят бесполезные видеокурсы и под предлогом их продажи организуют незаконную лотерею. Чтобы массово вовлечь граждан в эти незаконные действия, они разыгрывают квартиры, авто, электронику, смартфону, роскошные коттеджи. К примеру, Дархан Жолшыбеков, имеющий 3 млн подписчиков, незаконно организовал розыгрыш своего роскошного дома стоимостью 300 миллионов тенге и собрал около 1,5 млрд тенге.

    К примеру, Алия Байтогаева, владелец аккаунта SuperMamasita, 6,9 млн подписчиков, неоднократно проводила розыгрыши ценных призов и по данным собрала 500 млн тенге. Владелец инстаграм-аккаунтов JustKing31 и Aminaxo, Нурбек Нуртаза и Амина, у которых в общей сложности 13 млн подписчиков, продавали свои роскошные дома через незаконные лотереи", - рассказал депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании мажилиса.

    Он отметил, что борьба с незаконными лотереями и онлайн-казино приносит положительные результаты.

    "Мы приветствуем публичную и общественную критику отдельных псевдоблогеров, которые обманным путем завлекали пользователей соцсетей в незаконные лотерейные схемы. Тем не менее финансовое мошенничество в этой сфере продолжает расти, особенно среди молодежи. Несмотря на наличие законодательных норм, мошенники используют лазейки в законе, которые позволяют коммерческим организациям проводить розыгрыши для стимулирования продаж.

    Этими пользуются мошенники-инфлюенсеры, маскируя лотереи под онлайн-курсы. Так, например, в Астане проходит суд над Ерболатом Жанабыловым, который организовал розыгрыш 10 автомобилей и других призов. Участие в розыгрыше осуществлялось на платной основе. Пользователям необходимо было оплатить 30 тысяч тенге за обучающие курсы.

    По предварительным данным, были распроданы более 6 тысяч билетов на сумму 180 млн тенге. Кроме того, уполномоченные органы не имеют полномочий для подсчета доходов, полученных от незаконных лотерей, что делает невозможной конфискацией этих средств", - заявил депутат.

    В своем депутатском запросе он попросил правительство ужесточить меры и рассмотреть снижение порога дохода, предусмотренного в статье 214 УК РК для возбуждения уголовного дела против организаторов таких схем.

    "Второе - собирать и публиковать в единой сети полную информацию, сколько денег присвоили и как обманывали граждан мошенники, привлеченные к ответственности за организацию незаконных лотерей.

    В-третьих, разработать механизмы для повышения прозрачности деятельности образовательных центров и онлайн-школ, чтобы потребители могли легко проверять их репутацию, квалификацию преподавателей и юридическую чистоту.

    Четвертое - обязать КГД предоставлять Министерству туризма и спорта по его запросу информацию о размере доходов блогеров, полученного в результате совершения административного или же уголовного правонарушения", - заключил Бейсенбаев.

    Напомним, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Токаев предложил повсеместное внедрение ИИ и тотальную цифровизацию, а также анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

    Также он заявил о необходимости прописать этические алгоритмы для искусственного интеллекта.

