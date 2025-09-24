Водителей предупредили об ограничениях на одном из выездов из Астаны

С 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств будет частично перекрыто по трассе Астана - Караганда на участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по текущему ремонту дорожного полотна по трассе Астана - Караганда на участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135.

В связи с этим с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств будет частично перекрыто.

Дорожные работы в Астане. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Напомним, также в Астане по 26 сентября частично перекрыто движение по ул. Ч. Айтматова на участке от шоссе Коргалжын до ул. Ш. Косшыгулулы.

Еще в Астане по 27 сентября ограничено движение по проспекту Улы Дала от ул. Ч. Айтматова до улицы Толе би, а также на участке ул. Герцена.

До 30 сентября частично ограничено движение по ул. Сыганак на пересечении с проспектом Мангилик Ел, по 25 сентября ограничено движение по мосту Арыс из-за работ по ремонту деформационного шва.

Также в Астане перекрыт подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.