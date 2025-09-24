"Суммы постоянно растут": гарантирует ли Минэнерго отопительный сезон без аварий

Председатель Комитета госэнергонадзора и контроля Ержан Ертаев на брифинге в СЦК рассказал, в какую сумму государству обходится подготовка к отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга Ертаеву задали вопрос о том, какая сумма была затрачена на подготовку к отопительному сезону по всему Казахстану в этом году. Главу ведомства спросили также, гарантирует ли комитет, что аварии в предстоящем отопительном сезоне не будет.

"Что касательно аварий, то у нас в рамках подготовки к отопительному сезону ежегодно увеличивается сумма финансирования, объемы ремонта также были увеличены. Эти меры позволили за 2-3 года прийти к тому, что количество технологических нарушений было снижено на 27%.

Выработка электроэнергии выросло, количество недогревов было в три раза уменьшено, то есть, это все благодаря ремонту. В этом году тоже проведено большое количество ремонтных работ - капитальный ремонт и текущий ремонт на вспомогательном оборудовании. Отопительный сезон должен пройти без значительных сбоев, стабильно", - заверил Ержан Ертаев.

Что касается финансирования, то глава комитета отметил, что в 2023 году на подготовку электрических станций было выделено 227 млрд тенге, в 2024 году - 326 млрд тенге и в 2025 году - 396 млрд тенге.

"То есть сумма финансирования на подготовку по республике ежегодно увеличивается и объемы ремонтных работ также увеличиваются. На капитальный ремонт 323 км теплосетей в этом году выделено 129 млрд тенге", - заключил чиновник.

Напомним, ранее алматинцам напомнили об акции, позволяющей до 31 декабря погасить задолженность за отопление и горячее водоснабжение без штрафов. Ранее мы писали, что в Алматы начали через суд взыскивать с горожан многомиллионные задолженности за отопление и горячую воду - арестовывать счета и урезать зарплаты.

