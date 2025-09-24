Казахстанка получит компенсацию за нападение собаки
Опубликовано:
Жительница Костаная пострадала от укуса собаки, которая гуляла без намордника. Она получит компенсацию материального ущерба и морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании суммы материального ущерба и компенсации морального вреда рассмотрел Костанайский городской суд.
Из материалов дела следует, что в июле текущего года собака породы немецкая овчарка, находящаяся на выгуле без намордника, напала на женщину и нанесла ей телесные повреждения в виде укуса левого бедра.
Из-за полученных травм пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу.
По данному факту в отношении владельца собаки возбудили дело об административном правонарушении.
В ходе судебного разбирательства установили, что вред причинен в результате нарушения установленных законом требований к содержанию и выгулу домашних животных. По указанному фату хозяина собаки привлекли к административной ответственности.
"Таким образом, требование истца в части возмещения вреда обоснованно и подлежит удовлетворению", - пояснили в суде.
Исходя из представленных доказательств, суд удовлетворил иск женщины. С ответчика взыскали сумму материального ущерба, а также компенсацию морального вреда в размере 95 тыс. тенге. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее в Астане мужчина подал иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге к владельцу покусавшей его собаки. Дело в том, что истцу пришлось проходить длительное лечение, получить курс прививок от бешенства, а также перенести серьезный эмоциональный стресс. Суд постановил требования о компенсации морального вреда удовлетворить частично.
В Алматы на видео сняли нападение собак на человека. В полиции рассказали, что к ответственности привлекли обе стороны конфликта. Выяснилось, что пьяные мужчины громко выясняли отношения, на что прохожий, выгуливавший собаку, сделал им замечание. Возникла словесная перепалка, а собака сорвалась с поводка.
