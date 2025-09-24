jitsu gif
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Мать 4 детей получила отказ от акима Атырау в выплате на обучение своей дочери на дому

    Опубликовано:

    Мать успокаивает плачущую дочку
    Мать с ребенком. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

    Мать 4 детей получила незаконный отказ в компенсации расходов на обучение на дому своей дочери с аутизмом от акима Атырау и уполномоченного органа, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Атырау, мать четверых детей, обратилась в суд с требованием о возмещении расходов на обучение своей 8-летней дочери.

    Ребенку в 2024 году поставили диагноз "детский аутизм" и определили II группу ограничения в возможностях здоровья. Рекомендовалось обучение на дому.

    Уполномоченный орган назначил возмещение затрат на обучение лишь за 5 месяцев 2025 года, отказав в выплатах за последние 4 месяца 2024 года, сославшись на то, что компенсация производится с момента обращения. В содействии отказал также и аким города.

    Истец пояснила, что не была осведомлена о праве на получение компенсации от государства за обучение ребенка с инвалидностью.

    "Как только узнала об этой возможности - обратилась в уполномоченный орган незамедлительно. При этом сам орган до 2025 года не уведомил ее о существовании такой меры поддержки", - отметили в суде.

    Суд установил, что ребенок проходил обучение на дому в течение всего 2024-2025 учебного года. Учитывая право истца на возмещение понесенных расходов, а также руководствуясь принципами справедливости и разумности, суд удовлетворил иск. Он обязал уполномоченный орган устранить допущенное нарушение - возместить затраты на обучение ребенка на дому за 4 месяца 2024 года.

    Решение уже вступило в законную силу на основании постановления Атырауского областного суда, которым действия государственного органа по отказу в выплатах были признаны незаконными.

    Ранее стало известно, что житель Западно-Казахстанской области через суд добился надбавки к пенсии. Он доказал, что его трудовой стаж больше за счет периода, когда он ухаживал за пожилым отцом. В суде свидетелями выступили односельчане, соседи и родственники заявителя, которые подтвердили его действия.

    Житель Усть-Каменогорска с инвалидностью подал иск к акиму города из-за того, что его незаконно сняли с очереди на получение жилья. Произошло это из-за того, что мужчине купили комнату площадью 9,4 кв. м. в бывшем общежитии с долевым участием в местах общего пользования.

