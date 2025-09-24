Археологи заявили об угрозе уничтожения памятников и петроглифов в Казахстане

В области Жетiсу археологи заявили об угрозе уничтожения уникальных древних памятников из-за хозяйственной деятельности, сообщает 31 канал. В акимате эти сведения опровергают.

По словам археологов, в области Жетiсу, а также в Туркестанской области из-за хозяйственной деятельности могут исчезнуть объекты времен эпохи бронзы. Эксперты заявили, что угрожающая ситуация сложилась из-за строительства нескольких ГЭС, которые хотят возвести вдоль реки Коксу.

"Долина реки Коксу - это совершенно уникальный археологический район. Археологи не дадут соврать. Там сконцентрировано огромное количество археологических памятников. От палеолита до нового времени. Все эти археологические памятники находятся под угрозой уничтожения", - заявила исполнительный директор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.

Всего в регионе зафиксировано порядка 15 тыс. наскальных изображений. В акимате заверили, что все они находятся под охраной государства, так как находятся в 5-6 км от места строительства Верхне-Талаптинской ГЭС.

В акимате ссылаются на приказ министра культуры и спорта, согласно которому памятники археологии окружаются охранной зоной 120 метров.

"В соответствии с законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", на территориях с археологической, исторической или культурной ценностью проведение любых строительных, земляных или хозяйственных работ возможно только после согласования с уполномоченными органами и прохождения соответствующей экспертизы. Акимат осознает важность соблюдения этих требований и строго их придерживается", - заявила начальник отдела центра по охране, восстановлению и использованию историко-культурного наследия управления культуры акимата Туркестанской области Раушан Турсынова.

Отметим, несколько лет назад жители Восточно-Казахстанской области заявили, что многие камни с древними наскальными рисунками в регионе похитили. Люди настаивали на том, чтобы петроглифы в местечке Абралы были взяты под охрану.

Также ранее в этом месяце стало известно об уникальной находке - близ аула Байтерек в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области нашли кость мамонта возрастом 15 тыс. лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.