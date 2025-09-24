jitsu gif
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    "И бруцеллез, и сибирская язва": сельчане жалуются на зловоние от скотомогильника в Туркестанской области

    Опубликовано:

    Скотомогильник в Туркестанской области
    Скотомогильник. Скриншот: КТК

    Жители нескольких сел в Туркестанской области жалуются на удушливый запах и болезни от расположенного в регионе скотомогильника, и просят его перенести, передает сайт телеканала КТК.

    Как сообщили телеканалу жители области, скотомогильник, где каждый день утилизируют останки не менее тысячи голов крупного и мелкого скота, расположен рядом с аулами Карабулак и Колкент. Появился он два года назад, и с тех пор, как говорят местные, лишил их чистого сельского воздуха - в ветреные дни зловоние доходит даже до самых отдаленных аулов.

    "Я живу в поселке Теспе, в 15 км от скотомогильника. Запах доходит и туда. Здесь птицы таскают кости, шкуры собаки растаскивают. А ведь тут может быть и бруцеллез, и сибирская язва, разные болезни. Если хоть одна распространится, что тогда будет? Есть и гепатит, и бешенство у скота, которое не лечится", - рассказал житель Сайрамского района Жасулан Абубакир.

    Расстояние от полигона до ближайших домов - меньше двух километров. Рядом с отходами приходится пасти домашних животных. Другого пастбища в округе просто нет. Люди круглый год дышат тухлым запахом крови и падали, жалуются, что болеть стали чаще.

    Жители много раз обращались в районный и даже в областной акиматы с требованием перенести скотомогильник. Сделать это не так просто, говорят в акимате. В самом Сайрамском районе подходящей земли нет. Определили участок на границе с Байдибекским.

    "Уже подготовлено 800 гектаров земли. Из них 500 гектаров уже изъяты в пользу государства. Но там нужно провести инфраструктуру (воду, свет, газ) и построить забор по стандарту. Если все это будет готово, мы со своей стороны уже подготовили список ферм и боен, их выведем туда", - пояснил аким Карабулакского сельского округа Камильжан Абдилахатов.

    По плану, на участке в 800 гектаров разместят не только новый полигон, но и все бойни и откормочные площадки Сайрамского района. Тогда проблема должна решиться окончательно. Но когда именно проект будет реализован, пока не сообщают.

    Источник: КТК

    Напомним, в прошлом году во время паводков в ЗКО были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы. Ситуацию прокомментировали в Минсельхозе.

    А в 2023 году в пригороде Уральска очередникам предложили строить жилье на территории бывшего скотомогильника и мусорного полигона. Люди были этим недовольны.

