    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Ограничение движения по Аль-Фараби на два месяца перенесли в Алматы: когда будут делать ремонт

    Опубликовано:

    Машины едут по дороге
    Проспект Аль-Фараби в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

    Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время брифинга РСК ответил на вопрос о том, когда Аль-Фараби перекроют для ремонта газопровода, передает NUR.KZ.

    Ранее сообщалось, что участки проспекта перекроют в сентябре. Жители города тогда были возмущены, ведь с началом учебного года традиционно увеличиваются заторы в городе.

    Алмасхан Сматлаев объяснил, какое решение принято касательно закрытия проспекта.

    "Действительно, большой общественный резонанс вызван в связи с тем, что одна полоса по Аль-Фараби у нас должна была перекрываться. Но из-за того, что уже начался учебный период, мы перенесли эти работы на 1 июня следующего года.

    Первая причина переноса, это понятно, из-за того, что количество людей и автомашин в сентябре уже увеличилось по сравнению с летним периодом. Но хочется вас предупредить, что эта работа необходима.

    Порядка 18 тысяч жителей подключены к этой трубе. Там должна была производиться замена труб с 4,26 мм на 720 мм для стабильного газоснабжения. Поэтому 1 июня следующего года мы планируем начать эти работы, когда завершится учебный период и город будет более менее разгружен", - объяснил Сматлаев.

    Замакима добавил, что предполагалось завершить эти работы за три месяца, но в итоге планируется завершить их за полтора месяца.

    Напомним, в августе мы писали, что в Алматы ограничат движение на два месяца по Аль-Фараби, чтобы проложить газопровод. Жители города возмущены и напоминают об инновационном асфальте, который был уложен на проспекте.

    Позже стало известно, что в Алматы реконструкцию газопровода на проспекте Аль-Фараби приостановили до следующего года. О причинах и сроках рассказал тогда советник акима города по вопросам коммуникаций.

    Напомним, ранее в акимате объясняли, что перекрытие автодорог в дневное время обусловлено необходимостью соблюдения технологии их ремонта с применением инновационных полимерных материалов.

    Также сегодня мы сообщали, что вчера в Алматы дорогу асфальтировали в час пик. В акимате ответили на жалобы алматинцев, сообщив, что на участке, где ранее проводились работы, начал проседать асфальт, и, чтобы избежать ДТП, было принято решение о срочной укладке асфальта.

