50 млн тенге не перечислили за аренду в Карагандинской области

В Карагандинской области выявили нарушения в приобретении арендного жилья для социально уязвимых слоев населения, а также бесхозные квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Карагандинской области проверила законность строительства и приобретения арендного жилья для социально уязвимых категорий граждан. В ходе надзорных мероприятий выявили ряд нарушений.

"Приобретались квартиры ненадлежащего качества, затягивался процесс их распределения. В бюджет не поступили арендные платежи на сумму свыше 50 млн тенге.

Не были приняты меры по 417 бесхозяйным квартирам. Нарушался порядок очередности предоставления жилья, в результате чего 144 ребенка-сироты не были поставлены на учет", - рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

По актам прокурорского надзора гражданам, длительное время ожидавшим жилье, предоставили 298 квартир. Из них 82 квартиры получили дети-сироты.

Ранее стало известно, что жительница Тараза незаконно получила двухкомнатную квартиру из государственного жилищного фонда путем оформления поддельных документов. По данным прокуратуры, она представила поддельную справку и выдала себя за государственного служащего. В Акмолинской области решили вопрос долевого строительства ЖК. Обманутые граждане более 11 лет ждали завершения строительства. Работы останавливали из-за хищения 918 млн тенге бывшим застройщиком. Завершение объекта стало возможным благодаря компании-инвестору.

