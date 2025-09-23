Эксперты из Москвы и Лондона будут разрабатывать программу благоустройства Алматы

Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время брифинга РСК рассказал о разработке новой единой программы по благоустройству города, к которой будут привлечены зарубежные эксперты, передает NUR.KZ.

"Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению города. В текущем году будет завершена реконструкция более 15 общественных пространств, в том числе комплексное благоустройство улиц по принципу "от фасада до фасада.

Программа по благоустройству зон охватывает 22 улицы с высадкой более 300 тысяч кустарников, 55 тысяч кв.м газона и устройством 116 км автополива. Кроме базовых направлений развития городской инфраструктуры мы не должны забывать и об облике нашего города", - сообщил замакима.

По словам спикера, эффект благоустройства придает Алматы не только удобство и комфорт для жителей, но и особую эстетическую ценность.

"До конца текущего года будет утверждена комплексная городская программа, включающая единые стандарты и требования по благоустройству. Для разработки программы привлечены ведущий архитектор и урбанист из города Москвы.

Кроме того, мы привлекли (специалистов - прим.ред.) из города Лондон и других европейских стран, которые помогают нам в проектировании данных проектов. На сегодня утвержден план благоустройства города до 2027 года, включающий 40 парков и 40 улиц", - резюмировал Сматлаев.

Напомним, ранее Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства зеленой зоны севернее парка "Южный" пригрозил подрядчикам жесткими мерами. Недавно новый глава города высказал недовольство из-за бордюров и асфальта в городе. Сатыбалды дал указание проводить работы по замене бордюров и асфальта только при наличии повреждений.

