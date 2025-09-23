jitsu gif
    Тепловики обратились к алматинцам с важным предупреждением

    Опубликовано:

    Кот лежит на радиаторе отопления
    Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Алматинцам напомнили об акции, позволяющей до 31 декабря погасить задолженность за отопление и горячее водоснабжение без штрафов, передает NUR.KZ со ссылкой на АЛТС.

    В ТОО "Алматинские тепловые сети" напоминают о продолжении акции "Заплати долг - спишем пеню!" для потребителей, желающих погасить задолженность за отопление и горячее водоснабжение без штрафов.

    Подчеркивается, что срок действия акции ограничен и заканчивается 31 декабря 2025 года.

    C начала запуска акции возможностью списать пеню уже воспользовалось 760 должников.

    Акция предоставляет возможность сэкономить на пене, снять ограничения и аресты на имущество, разблокировать счета в банках у тех неплательщиков, к которым были применены санкции.

    Получить информацию о необходимых документах для участия в акции должник может, обратившись в справочную службу АлТС по номеру: 341-07-77; по WhatsApp: +7 (701) 027-11-20 (работает только на прием сообщений); на электронную почту: info@alts.kz или лично в один из центров обслуживания потребителей (ЦОП).

    Адреса и контактные данные ЦОПов:

    • ЦОП "Батыс" (обслуживает Алатауский, Ауэзовский и Наурызбайский районы) - мкр-н "Аксай-4», 51-Б, телефоны: 341-05-30, 341-05-31, WhatsApp: +7 (701) 300-70-69, е-mail: batys@alts.kz;
    • ЦОП "Орталык" (обслуживает Алмалинский и Бостандыкский районы) - ул. Шафика Чокина, 221-В, телефоны: 341-05-28, 341-05-29, WhatsApp: +7 (701) 300-70-65, е-mail: ortalyc@alts.kz;
    • ЦОП "Шыгыс"(обслуживает Жетысуский, Медеуский и Турксибский районы) - ул. Тулебаева, 26, телефоны: 341-05-32, WhatsApp: +7 (701) 300-70-54, е-mail: shygis@alts.kz.

    В коммунальном предприятии напомнили, что списание пени возможно только при полном погашении задолженности за горячую воду и отопление. В случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг теплоснабжения, а суммы долгов - взысканы через суд.

    Напомним, ранее мы писали, что в Алматы начали через суд взыскивать с горожан многомиллионные задолженности за отопление и горячую воду - арестовывать счета и урезать зарплаты.

    А в апреле сообщалось, что жители Алматы задолжали почти 1,2 млрд тенге за электроэнергию.

    При этом важно понимать, что казахстанцам не стоит избегать своих обязанностей по уплате коммунальных услуг – неплательщики будут отключены от теплоснабжения, а суммы долгов взысканы через суд с наложением ареста на имущество и банковские счета.

