Оживленный перекресток перекроют на ночь в Астане
Опубликовано:
В Астане с 21:00 23 сентября до 07:00 24 сентября будет полностью перекрыто движение на пересечении улицы Кунаева и проспекта Мангилик Ел, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении ул. Д. Кунаева и пр. Мангилик Ел.
В связи с этим, с 21:00 23 сентября до 07:00 24 сентября данный участок будет полностью перекрыт.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.
Напомним, также в Астане с 23 по 26 сентября частично перекрыто движение по ул. Ч. Айтматова на участке от шоссе Коргалжын до ул. Ш. Косшыгулулы.
Еще в Астане по 27 сентября ограничено движение по проспекту Улы Дала от ул. Ч. Айтматова до улицы Толе би, а также на участке ул. Герцена.
До 30 сентября частично ограничено движение по ул. Сыганак на пересечении с проспектом Мангилик Ел, по 25 сентября ограничено движение по мосту Арыс из-за работ по ремонту деформационного шва.
Также в Астане перекрыт подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2289459-dvizhenie-na-odnom-iz-perekrestkov-prospekta-mangilik-el-perekroyut-na-noch-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах