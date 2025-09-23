Оживленный перекресток перекроют на ночь в Астане

В Астане с 21:00 23 сентября до 07:00 24 сентября будет полностью перекрыто движение на пересечении улицы Кунаева и проспекта Мангилик Ел, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении ул. Д. Кунаева и пр. Мангилик Ел.

В связи с этим, с 21:00 23 сентября до 07:00 24 сентября данный участок будет полностью перекрыт.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

