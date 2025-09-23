Казахстанец заявил о нарушении прав мужчин и обратился в Конституционный суд

Казахстанец обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть на соответствие Конституции норму с запретом ареста матерей детей до 14 лет, в которой при этом не сказано об отцах, передает NUR.KZ.

Конституционный суд РК сообщает, что по результатам предварительного изучения принял к конституционному производству обращение гражданина о рассмотрении на соответствие Конституции части второй статьи 50 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Согласно норме административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, лицам с инвалидностью первой и второй групп, а также женщинам в возрасте свыше пятидесяти восьми лет, мужчинам свыше шестидесяти трех лет и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

По мнению заявителя, оспариваемая норма в части запрета на применение административного ареста лишь к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, противоречит статье 14 Конституции, так как наблюдается дискриминация по признаку пола, поскольку нарушает права и интересы мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет.

Сообщается, что информация о ходе и итогах проверки будет опубликована на официальном сайте Конституционного суда.

Напомним, ранее в феврале казахстанец добился пенсионных выплат для отцов в декрете - Конституционный суд встал на его сторону. По этой теме напомним, что Конституционный суд в ноябре прошлого года анонсировал проверку нормы Социального кодекса, которая предусматривает исчисление трудового стажа во время декрета только неработающей матери. А в июле прошлого года норму об усыновлении детей в Казахстане признали ущемляющей права мужчин. До этого усыновителями не могли быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

