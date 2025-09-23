jitsu gif
    Звуки пулеметной очереди напугали жителей Актау

    Опубликовано:

    Актау
    Актау. Иллюстративное фото: chekat / Getty Images

    Жители Актау сообщили о странных звуках, прозвучавших сегодня рано утром в некоторых районах областного центра. Они напоминали пулеметные очереди, передает Lada.kz.

    О предполагаемой стрельбе жители областного центра начали сообщать сегодня, 23 сентября.

    По их сообщениям, звуки, похожие на пулеметную очередь, слышали несколько раз в промежутке между 06:00 и 08:00 в районе 3, 4 и 5 микрорайонов. Некоторые жители говорят, что слышали их и в верхней части города, в частности, в 26 микрорайоне.  

    "За время нашей дороги мы слышали, как была пулеметная очередь. Сначала подумала, что гром. У нас какие-то учения проходят или что-то страшное ожидается? Жутковато стало, в мире столько всего сейчас творится"; "Что за стрельба была, типа как из пулемета, до 8 утра в 4-м микрорайоне?" ; "Очень близко слышала сирену и три выстрела", - сообщают очевидцы.

    Издание отмечает, что в настоящее время в регионе проходят учения Минобороны РК. Как сообщил представитель ведомства, все действия проходят в районах. В Актау учения с участием кораблей запланированы только на 26 сентября. 

    Напомним, в конце августа летающие низко над Каспием вертолеты встревожили жителей Актау. Выяснилось, что в городе и акватории Морского торгового порта Актау проходили антитеррористические учения. Их целью была отработка взаимодействия в случае угроз террористического характера в Каспийском море.

    А в июне в Актау прошли военно-морские учения Казахстана и Азербайджана "Каспийский бриз - 2025". Совместные учения с участием около 300 военных моряков проводились в казахстанском секторе Каспийского моря. Отрабатывались элементы совместного маневрирования, вопросы поисково-спасательного обеспечения и отражения ассиметричных угроз.

