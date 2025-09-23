"До года мучали судороги": родившемуся с весом 1,6 кг мальчику с ДЦП нужна реабилитация в Алматы
Опубликовано:
Батырхан родился на 33 неделе с весом 1600 граммов. При рождении у ребенка произошло кровоизлияние, геморрагический инсульт, а как следствие - тяжелое поражение ЦНС и ДЦП, передает NUR.KZ.
"В три месяца нашему сыну поставили прививку, после чего он с судорогами попал в больницу. До года Батыра мучали судороги, поэтому мы не могли получать качественную реабилитацию. К счастью, к году удалось купировать приступы, сын вышел в ремиссию. Сразу же мы начали лечение и реабилитацию.
Прошли три курса Войта-терапии в Чехии, длительный курс в Польше. Реабилитация давала хорошие результаты, но все это стоило огромных денег. Мы больше не могли их оплачивать. Я решила обучиться Бобат-терапии и СДК по методу Грибовой, чтобы самой заниматься с Батыром дома. Параллельно мы проходили реабилитацию в Казахстане. Проводили и регулярные занятия с педагогами", - говорит мама Батырхана Индира Лиманова.
Сейчас ребенку 8 лет. По словам мамы, Батырхан - очень старательный мальчик. Он любит играть со старшим братом, ему нравится ходить с поддержкой, гулять. Теперь реабилитацию он проходит в центре "Территория успеха" в Алматы и радует родителей своими маленькими победами.
"Впереди - курс плодотворной работы с лучшими специалистами. Мы стараемся своими силами справляться. Но иногда это очень тяжело. Следующий курс нам не осилить. Его стоимость - 600 000 тенге. Прошу всех неравнодушных людей помочь нашему Батыру. Поддержите, пожалуйста нас, не проходите мимо нашей беды", - говорит Индира.
В семье кроме Батырхана растет еще один сын. Оба родителя работают и имеют подработки, а также оплачивают ипотеку и кредиты. Занятия, реабилитацию, дорогостоящие препараты и БАДы сына они до сих пор оплачивали самостоятельно, но из-за роста цен у семье возникли затруднения.
Реквизиты:
Kaspi: 4400 4302 2661 3914
Карта привязана к номеру: +7 707 588 77 33
Счет Halyk bank KZ456010002002833497
Привязан к номеру: +7 707 588 77 33
ИИН 871215402450
Limanova Indira (мама)
Instagram @batyr_winner
