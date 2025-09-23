Нет опыта, нет рабочих мест: безработицу среди молодежи объяснили в Алматы

Какие специальности выбирают молодые специалисты и с какими трудностями они сталкиваются при поиске работы, рассказали на брифинге в РСК Алматы, передает NUR.KZ.

Как рассказал заместитель руководителя Управления молодежной политики Алматы Алмаз Кенесбай, на сегодня в городе проживает около 700 тысяч молодых людей.

"Из них экономическая активная часть молодежи - 472 тысячи человек, экономически неактивная часть молодежи - 206 тысяч. Занятое население среди молодежи - 452 тысячи, наемные работники среди молодежи - 396 тысячи. В целом Neet-молодежь составляет 5,8%, уровень безработицы среди молодежи 4,1%.

Самыми востребованными профессиями по обучению мы выявили - это Digital Marketing, Web Analytics и SMM. Эти сферы в основном являются у нас самыми активными, которые у молодежи в спросе сейчас", - рассказал Алмаз Кенесбай.

Руководитель отдела по работе с работодателями городского центра карьеры Акарыс Торебеков отметил, что главной трудностью молодого специалиста или выпускника вуза является отсутствие опыта.

"При встрече с работодателем мы часто задаемся вопросом о том, чего не хватает сегодня опыта молодым специалистам. При встрече с молодежью мы часто говорим о том, что не хватает сегодня рабочих мест. Такой диссонанс является, наверное, неправильным подходом к решению комплексных мер по сокращению безработицы.

В связи с этим сегодня мы напрямую при встрече с работодателями говорим о том, сколько сегодня вакансий вам необходимо для представителей молодежи без опыта работы, которые хотят научиться, которые хотят действительно работать и развиваться в их сфере деятельности.

Это было, есть и является главной проблемой, что работодатель понимает, что сегодня недостаточный опыт работы у молодого соискателя, но в то же время идут навстречу, предлагают работу и принимают на официальное трудоустройство без опыта работы. Мы боремся с этой проблемой", - объяснил Акарыс Торебеков.

Ранее сообщалось, что казахстанцам хотят запретить работать на полную ставку в нескольких местах. Добавим, также мы писали, что в Казахстане планируют обязать работодателей декларировать доходы своих сотрудников. Так планируется бороться с теневой экономикой и зарплатами "в конвертах".

