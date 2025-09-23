"Следите за имуществом": полицейский патруль с предупреждением удивил алматинцев

Алматинцев удивил полицейская патрульная машина, из которой через громкоговоритель сообщали о мерах безопасности для жителей, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники полиции на патрульной машине призывают соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра у окна, воды и ночью на улице, следить за имуществом, не оставлять двери и окна открытыми, а также остерегаться мошенников.

В департаменте полиции сообщили, что доведение профилактической информации до населения является одной из форм работы полиции.

"В рамках объявленного министром внутренних дел Года профилактики подобная практика применяется повсеместно, особенно в густонаселенных жилых массивах.

Через громкоговорители полицейские напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности, в том числе следить за детьми, не оставлять их одних дома, закрывать окна, а также предупреждают о рисках интернет-мошенничества", - рассказали в ведомстве.

Департамент полиции Алматы подчеркивает, что информирование граждан - важная часть профилактической деятельности.

"Информирован значит защищен - этот принцип лежит в основе нашей работы по предупреждению правонарушений и несчастных случаев", - резюмировали в ДП мегаполиса.

