"Поезд Поттера" запустили в Казахстане
Новое культурно-развлекательное шоу для пассажиров электропоезда под названием "Поезд Поттера" запустили в Казахстане передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.
Как сообщили в компании, дети и их родители смогут принять участие в театрализованной программе, которая проводится в электропоезде.
"В ходе поездки пассажиров ожидает театрализованное шоу с участием актеров в образах известных персонажей вселенной Гарри Поттера. Программа включает интерактивные элементы, позволяющие детям и взрослым погрузиться в атмосферу сказочного путешествия. Каждому юному пассажиру будет вручен памятный сувенир - волшебная палочка", - говорится в сообщении.
По данным КТЖ, шоу будет проводиться на борту электропоезда состоящего из 4 новых вагонов, который будет проезжать по маршруту "Астана-1 - Тастак - Астана-1" (60 км от столицы).
Продолжительность программы — 2 часа.
Ближайшие рейсы "Поезда Поттера":
- 5 октября 2025 года, время отправления в 11:25
- 12 октября 2025 года, время отправления в 11:25.
Пассажирам для удобства предусмотрена система предварительного бронирования.
