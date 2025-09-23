Новое культурно-развлекательное шоу для пассажиров электропоезда под названием "Поезд Поттера" запустили в Казахстане передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщили в компании, дети и их родители смогут принять участие в театрализованной программе, которая проводится в электропоезде.

"В ходе поездки пассажиров ожидает театрализованное шоу с участием актеров в образах известных персонажей вселенной Гарри Поттера. Программа включает интерактивные элементы, позволяющие детям и взрослым погрузиться в атмосферу сказочного путешествия. Каждому юному пассажиру будет вручен памятный сувенир - волшебная палочка", - говорится в сообщении.

По данным КТЖ, шоу будет проводиться на борту электропоезда состоящего из 4 новых вагонов, который будет проезжать по маршруту "Астана-1 - Тастак - Астана-1" (60 км от столицы).

Продолжительность программы — 2 часа.

Ближайшие рейсы "Поезда Поттера":

5 октября 2025 года, время отправления в 11:25

12 октября 2025 года, время отправления в 11:25.

Пассажирам для удобства предусмотрена система предварительного бронирования.

