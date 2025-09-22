Казахстанец не сообщил о продаже имущества и остался должен почти 500 тыс. тенге

В Астане мужчина судился с энергоснабжающей организацией из-за наложенного на него штрафа после продажи имущества, но проиграл дело, передает NUR.KZ со ссылкой на суд столицы.

В Астане рассмотрено дело по иску Т. к энергоснабжающим организациям об обжаловании акта о нарушениях и выставлении штрафа.

"Требования мотивированы тем, что после отчуждения нежилых помещений третьему лицу К., ему выставлен штраф в сумме 478 137 тенге, в результате обследования технического состояния приборов учета.

В суде нарушение в виде подключения мощности помимо прибора учета подтвердился. В связи с чем, акт и произведенный перерасчет признаны законным. Истец не предпринял своевременно мер по расторжению договора с энергоснабжающей организациях, в связи с продажей объектов, тем самым нарушил условия типового договора электроснабжения", - объяснили в суде.

В итоге, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска, хотя мужчина полагал, что штраф должен выставляться новому собственнику.

"Во избежание споров, об изменении собственника, важно своевременно информировать коммунальные службы", - добавили в суде.

Ранее мы писали, что продажа квартиры в Казахстане предполагает следование процедуре. Для этого нужно собрать пакет документов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.