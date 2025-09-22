Движение по еще одной улице частично перекроют в Астане

В Астане с 23 по 26 сентября будет частично перекрыто движение по ул. Ч. Айтматова на участке от шоссе Коргалжын до ул. Ш. Косшыгулулы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Ч. Айтматова на участке от шоссе Коргалжын до ул. Ш. Косшыгулулы.

В связи с этим, с 23 по 26 сентября текущего года данный участок будет частично перекрыт. Работы будут проводиться от шоссе Коргалжын в сторону ул. Ш. Косшыгулулы. При этом движение будет организовано только в одном направлении от ул. Ш. Косшыгулулы в сторону шоссе Коргалжын.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.