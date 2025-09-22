"Вопрос о правомерности открыт": в КТЖ высказались о наложенном штрафе в 1,4 млрд тенге

В суде первой инстанции продолжается рассмотрение иска ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" о признании незаконными итогов расследования ДАЗРК по Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Вопрос о правомерности расследования остается открытым и окончательное решение по делу еще не принято. ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" намерено и далее последовательно отстаивать свою правовую позицию и добиваться справедливого решения", - говорится в комментарии пресс-службы компании.

Напомним, в Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" было оштрафовано более чем на 1,4 млрд тенге в результате расследования по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции. Сообщается, что основанием для его проведения стали обращения экспедиторов Казахстана и Кыргызстана, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.

Ранее мы писали, что в ходе внутренних проверок нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", на более чем 56 млн тенге.

До этого мы писали о другом внутреннем деле в КТЖ. Антикор сообщил, что в дочерней организации КТЖ - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" бывший директор его филиала - "Центра топливных ресурсов" (ЦТР) - получил от и. о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.