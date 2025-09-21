Сильный ветер и грозы прогнозируют синоптики по Казахстану в понедельник

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на понедельник, 22 сентября, из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 сентября на западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер на востоке, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области днем ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Кокшетау 22 сентября днем ожидается ветер - порывы скоростью 15 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырау 22 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22-24 сентября на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидаются гроза, шквал, порывы ветра скоростью 15-18 м/с.

В Алматинской области ветер утром и днем на юге, востоке области - порывы скоростью 17-22 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Конаеве 22 сентября ожидается ветер утром и днем - порывы скоростью 17-22 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области утром и днем ожидается гроза. Ветер в горных районах области скоростью 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе 22 сентября ожидается ветер - днем порывы скоростью 15-20, временами 23 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области утром и днем ожидается гроза. Ветер днем на западе, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде 22 сентября днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области на юге, севере, востоке днем ожидается гроза, на юге области - град, шквал. Ветер днем на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Петропавловске 22 сентября днем ожидается гроза.

На севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Ветер днем на севере, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане 22 сентября ожидается временами гроза.

На севере области Абай ночью и утром ожидается туман. Днем на востоке, юге, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

На севере Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Днем на юге, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Также, с 20.00 часов 21 сентября до 08.00 часов 22 сентября по городу Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На севере Павлодарской области днем ожидается гроза. На севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области утром и днем ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Днем на западе, севере, юге области ветер скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае 22 сентября днем ожидается гроза.

В центре, на севере, востоке Кызылординской области днем ожидаются пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Уральске 22 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных районах области скоростью 15-20, днем порывы скоростью 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 22 сентября ожидается ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане днем также ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. 22 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

