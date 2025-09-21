Что происходит в Астане перед концертом Backstreet Boys (фото, видео)
Скоро в Астане начнется концерт американской группы Backstreet Boys. С раннего утра жители города вышли на улицы в ожидании события. Какова обстановка в это время, рассказывает корреспондент NUR.KZ.
В Астане жители и гости столицы уже с волнением ожидают выступления кумиров.
Отметим, согласно видео в Сети, множество людей присутствовали на стадионе и за полтора часа до начала концерта.
Причем ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее, как астанчане с 7 утра собираются у "Астана Арена".
Напомним, сегодня, 21 сентября коллектив выступит в Астане. В акимате столицы сообщили, что желающих посетить концерт будут довозить до стадиона на специальных шаттлах.
Мы писали о том, что музыканты уже прибыли в Астану: участники коллектива показали, как их встретили в столичном аэропорту - парни и девушки в костюмах бортпроводников и пилотов в VIP-зале воздушной гавани исполнили для музыкантов зажигательный танец под хит "Everybody".
Позже в Сети появилось еще одно видео с участниками группы Backstreet Boys в Астане - в руках у музыкантов по домбре, а Ник Картер к тому же в чапане.
Ранее 19 сентября в Алматы состоялся концерт легендарной группы Backstreet Boys - как он прошел, смотрите здесь.
Отметим, что Backstreet Boys со сцены поздравили Алматы с днем рождения. А после нескольких композиций музыканты на казахском поблагодарили зрителей, сказав: "Рахмет".
А по прибытии музыкантов в страну в Сети опубликовали видео, на кадрах которого поклонницы встретили участников коллектива Ника Картера и Эй Джея Маклина.
Казахстанки сразу же представили подарок и вручили музыкантам казахский национальной головной убор - тюбетейки, которые музыканты с благодарностью приняли.
