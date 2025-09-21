Что происходит в Астане перед концертом Backstreet Boys (фото, видео)

Скоро в Астане начнется концерт американской группы Backstreet Boys. С раннего утра жители города вышли на улицы в ожидании события. Какова обстановка в это время, рассказывает корреспондент NUR.KZ.

В Астане жители и гости столицы уже с волнением ожидают выступления кумиров.

Отметим, согласно видео в Сети, множество людей присутствовали на стадионе и за полтора часа до начала концерта.

Причем ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее, как астанчане с 7 утра собираются у "Астана Арена".

