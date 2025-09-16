Участок улицы Толе би перекроют в Алматы на несколько дней

Алматинцев и гостей города предупредили о том, что участок улицы Толе би перекроют в Алматы из-за празднования Дня города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как пояснили в ведомстве, в преддверии празднования Дня города в Алматы начнутся масштабные подготовительные работы: будет установлена сцена, трибуны и другое необходимое оборудование для проведения концертных мероприятий.

В связи с этим 17 сентября с 10:30 до 23 сентября движение транспорта будет ограничено на участке улицы Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова.

"Просим учитывать временные ограничения и отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с подготовкой к праздничным мероприятиям. Рекомендуем заранее планировать свой маршрут и строго соблюдать правила дорожного движения", - предупредили в акимате.

Также будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

№16 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее до конечной;

№16 – В западном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№37 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№37 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№48 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№48 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№126 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – далее по схеме маршрута;

№126 – В западном направлении – ул. Каирбекова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№201 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№201 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№205 – В восточном направлении – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№205 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме маршрута;

№206 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№206 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№209 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№209 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№210 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№210 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№224 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;

№224 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева- ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.