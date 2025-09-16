Новый скандал с брусчаткой в Алматы прокомментировали в акимате

В Сети появилось видео, как молодые люди выламывают брусчатку по проспекту Абая в Алматы. В акимате Бостандыкского района прокомментировали происходящее, передает NUR.KZ.

Журналист Асхат Ниязов в своем Telegram-канале опубликовал видео, запечатлевшее, как двое парней выламывают брусчатку.

"И снова Алматы. Абая/Байтурсынова. Столько вопросов и так мало ответов", - написал Ниязов.

В Instagram-аккаунте акимата Бостандыкского района Алматы появился видеоответ по ситуации. Как сообщил и. о. акима района Сакен Аралбаев, тротуарная брусчатка на данном участке со временем частично сместилась, что создает неудобства для пешеходов.

"На видео действительно видно наличие неровностей, затрудняющих передвижение, особенно для лиц с ограниченными возможностями и студентов, ежедневно пользующихся этим маршрутом.

В связи с этим проводятся восстановительные работы исключительно за счет спонсорских средств, без привлечения бюджетного финансирования. Общий объем работ составляет менее 10 квадратных метров.

Работы направлены на устранение локальных повреждений и выравнивание покрытия. При этом используется существующая брусчатка, уложенная в 2017 году, замена материала не производится", - пояснил Аралбаев.

Как сообщается, работы ведутся на пересечении проспекта Абая с улицами Масанчи и Байтурсынова, проводятся оперативно, без привлечения бюджетных средств, и займут всего несколько часов. Завершение всех восстановительных мероприятий запланировано на сегодня.

Напомним, ранее другие ремонтные работы в Алматы вызвали резонанс в Сети. Общественник Санжар Бокаев опубликовал видео, в котором заявил, что в сквере по улице Уалиханова сняли брусчатку, а на новую потратят полмиллиарда тенге. В акимате ответили на претензии.

Позднее в Сети появилось видео демонтажа облицовочных плит в подземном переходе в Алматы - Санжар Бокаев задался вопросом, нужно ли было разбивать натуральный камень. Пост прокомментировали в акимате. Добавим, ранее аким Алматы Сатыбалды высказал недовольство из-за бордюров и асфальта в городе и дал указание проводить работы по замене бордюров и асфальта только при наличии повреждений.

