Спасатель обнаружил кость мамонта возрастом 15 тыс. лет во время рыбалки в СКО (фото)

В Миннауки РК сообщили об уникальной находке - близ аула Байтерек в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области нашли кость мамонта возрастом 15 тыс. лет, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, случайно во время рыбалки ее обнаружил житель СКО Асет Шайкин и передал известному археологу профессору Kozybayev University, кандидату исторических наук Анатолию Плешакову.

Вместе они съездили на место и осмотрели территорию, однако больше никаких останков выявить не удалось. По словам историка, вероятно, остальные части древнего животного находятся под слоями грунта.

"Это довольно интересная находка. Длина кости порядка 1 метра. Ее возраст относим к эпохе верхнего палеолита - около 15 тыс. лет назад. Она принадлежала очень крупной особи. Ранее на территории СКО уже находили останки древних животных. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией - первым палеолитическим памятником на нашей территории", - сообщил Анатолий Андреевич.

В МЧС сообщили, что Асет Шайкин является начальником управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента по ЧС СКО.

На кость мамонта он наткнулся во время отдыха.

