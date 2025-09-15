Спасатель обнаружил кость мамонта возрастом 15 тыс. лет во время рыбалки в СКО (фото)
Опубликовано:
В Миннауки РК сообщили об уникальной находке - близ аула Байтерек в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области нашли кость мамонта возрастом 15 тыс. лет, передает NUR.KZ.
Как рассказали в ведомстве, случайно во время рыбалки ее обнаружил житель СКО Асет Шайкин и передал известному археологу профессору Kozybayev University, кандидату исторических наук Анатолию Плешакову.
Вместе они съездили на место и осмотрели территорию, однако больше никаких останков выявить не удалось. По словам историка, вероятно, остальные части древнего животного находятся под слоями грунта.
"Это довольно интересная находка. Длина кости порядка 1 метра. Ее возраст относим к эпохе верхнего палеолита - около 15 тыс. лет назад. Она принадлежала очень крупной особи. Ранее на территории СКО уже находили останки древних животных. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией - первым палеолитическим памятником на нашей территории", - сообщил Анатолий Андреевич.
В МЧС сообщили, что Асет Шайкин является начальником управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента по ЧС СКО.
На кость мамонта он наткнулся во время отдыха.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2286546-spasatel-obnaruzhil-kost-mamonta-vozrastom-15-tys-let-vo-vremya-rybalki-v-sko-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах