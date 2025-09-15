"В сжатые сроки": дорогу по одной из улиц в Алматы перекроют из-за срочного ремонта

В Алматы планировалось перекрытие дороги по улице Туркебаева по выходным дням. Однако планы изменились - ограничат движение на ближайшие пять дней, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

По данным акимата, на улице Туркебаева ведутся завершающие работы по прокладке инженерных сетей. Сообщается, что изначально перекрытие дороги планировалось только по выходным дням, чтобы снизить нагрузку на дорожное движение и создать максимально комфортные условия для жителей и водителей. Но решение изменили.

"В акимат обратились жители, которые ожидают подключения к системе водоотведения, с просьбой ускорить процесс. С учетом обращений было принято решение изменить график и проводить работы ежедневно, чтобы завершить проект в сжатые сроки - за пять дней", - говорится в сообщении.

Таким образом на участке по улице Туркебаева - от Кулумбетова до Карасай батыра - будет ограничено движение транспорта с 15 по 20 сентября с 10:00 до 22:00.

Жителей просят проявить терпение.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Напомним, аким Алматы остался недоволен затянувшимися разрытиями и качеством дорожного покрытия.

До этого советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин сообщил о затянувшихся работах по реконструкции газопровода на проспекте Аль-Фараби - их приостановили до следующего года из-за начала учебного года. Также в акимате города рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам.

