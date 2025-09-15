Движение ограничат на одном из мостов в Астане
В Астане с 15 по 25 сентября ограничат движение по мосту Арыс из-за работ по ремонту деформационного шва, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Арыс (М3). В связи с этим, с 15 по 25 сентября текущего года движение автотранспортных средств будет частично ограничено.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.
Отметим, ранее ремонтные работы на мосту Арыс анонсировались до 15 сентября, в связи с этим вводились ограничения движения.
Напомним, также в Астане перекрыт подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября.
