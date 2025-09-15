Движение ограничат на одном из мостов в Астане

В Астане с 15 по 25 сентября ограничат движение по мосту Арыс из-за работ по ремонту деформационного шва, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Арыс (М3). В связи с этим, с 15 по 25 сентября текущего года движение автотранспортных средств будет частично ограничено.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Отметим, ранее ремонтные работы на мосту Арыс анонсировались до 15 сентября, в связи с этим вводились ограничения движения. Напомним, также в Астане перекрыт подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.