    "Признаки незаконного предпринимательства": дело против блогера Толегеновой переквалифицировали в уголовное

    Опубликовано:

    Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова
    Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова. Фото: instagram.com/elt6i

    В столичном суде вынесли постановление по делу блогера Эльмиры Толегеновой - из административного оно переквалифицировано в уголовное, как и по делу ее супруга, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Суд постановил производство по делу по статье 445-1 часть 6 Кодекса "Об административных нарушениях" в отношении Эльмиры Толегеновой прекратить в связи с наличием признаков уголовно наказуемого деяния. Передать дело в Департамент экономических расследований Астаны", - заявила судья.

    Было установлено, что Толегенова, по словам судьи, организовала лотерейную деятельность и продажу курсов. И поскольку в ее действиях усматриваются признаки незаконного предпринимательства, это предусматривает уголовную ответственность.

    Ранее также сообщалось, что дело блогера Ерболата Жанабылова из административного переквалифицировано в уголовное. Судья пояснила, что переквалифицикация дела произошла, поскольку суд увидел в действиях блогера Жанабылова незаконное предпринимательство.

    Напомним, в конце августа министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

    Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.

    В горсуде Астаны сообщили о назначении судебного заседания по делу. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч. 6 ст. 445-1 КоАП).

    Когда начали рассматривать дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова, в ходе заседания судья попросила его супругу выйти из зала.

    А сегодня начался процесс по делу Эльмиры Толегеновой. Адвокат Олег Чернов перед заседанием в отношении блогера рассказал, какое ей предъявлено обвинение.

    Отметим, сторона обвинения назвала "барабан удачи", где разыгрывались призы после покупки ее с мужем курса, "лохотроном".

    Кроме того, представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса в суде по делу блогера Толегеновой заявил о необходимости переквалифицировать административное дело в уголовное.

