"Признаки незаконного предпринимательства": дело против блогера Толегеновой переквалифицировали в уголовное

В столичном суде вынесли постановление по делу блогера Эльмиры Толегеновой - из административного оно переквалифицировано в уголовное, как и по делу ее супруга, передает корреспондент NUR.KZ.

"Суд постановил производство по делу по статье 445-1 часть 6 Кодекса "Об административных нарушениях" в отношении Эльмиры Толегеновой прекратить в связи с наличием признаков уголовно наказуемого деяния. Передать дело в Департамент экономических расследований Астаны", - заявила судья.

Было установлено, что Толегенова, по словам судьи, организовала лотерейную деятельность и продажу курсов. И поскольку в ее действиях усматриваются признаки незаконного предпринимательства, это предусматривает уголовную ответственность.

Ранее также сообщалось, что дело блогера Ерболата Жанабылова из административного переквалифицировано в уголовное. Судья пояснила, что переквалифицикация дела произошла, поскольку суд увидел в действиях блогера Жанабылова незаконное предпринимательство.

Напомним, в конце августа министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам. В горсуде Астаны сообщили о назначении судебного заседания по делу. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч. 6 ст. 445-1 КоАП). Когда начали рассматривать дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова, в ходе заседания судья попросила его супругу выйти из зала. А сегодня начался процесс по делу Эльмиры Толегеновой. Адвокат Олег Чернов перед заседанием в отношении блогера рассказал, какое ей предъявлено обвинение. Отметим, сторона обвинения назвала "барабан удачи", где разыгрывались призы после покупки ее с мужем курса, "лохотроном". Кроме того, представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса в суде по делу блогера Толегеновой заявил о необходимости переквалифицировать административное дело в уголовное.

