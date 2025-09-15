Самокатчик сбил ребенка и скрылся в Алматы

В Алматы водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия - его ищут полицейские, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

"В Медеуском районе города Алматы водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия.

По данному факту Управлением полиции Медеуского района незамедлительно начата проверка. Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, также недавно алматинка в соцсетях рассказала, что ее дочь возле Парка 28 панфиловцев сбил самокат, на котором ехали два ребенка 6 и 11 лет. В результате девочка получила перелом ноги. Ситуацию прокомментировали в ДП города.

Еще в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

Отметим, что алматинцы периодически жалуются на пользователей электросамокатов. По их словам, любители двухколесного транспорта на высокой скорости гоняют по проезжей части, велодорожкам и даже тротуарам. Врачи говорят, что к ним в месяц обращается около 100 человек с травмами. В основном это школьники и подростки. После критики президента чиновники поняли, что в городе не хватает специальных парковок. Теперь определили 10 таких мест.