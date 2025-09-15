"Будут сделаны выводы": Бектенов пригрозил акимам нескольких регионов из-за отопительного сезона

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства предупредил акимов регионов, не готовых к отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря о готовности к отопительному сезону и проведении соответствующих ремонтных работ, Бектенов отметил, что в ряде регионов "есть отставания".

"В этой связи поручаю акимам Акмолинской, Западно-Казахстанской областей, области Абай и области Ұлытау взять на жесткий контроль завершение ремонтных работ.

До следующего заседания работы должны быть завершены. Ускорение не должно сказаться на качестве. В случае неисполнения будут сделаны соответствующие выводы. Это касается и всех остальных регионов - необходимо своевременно начать отопительный сезон", - заявил премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане произвели перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии. Также мы рассказывали, когда казахстанцам ждать возврата средств после перерасчета.

